مينيرو يهزم غويانيينسي ويصعد إلى «سابع» الدوري البرازيلي

المصدر: (برازيليا - البيان)

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نجح فريق أتليتكو مينيرو في تخطي عقبة منافسه فريق أتلتيكو غويانيينسي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي شهده ملعب أنطونيو أكيولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر الدوري البرازيلي، أحرز كينو وهالك هدفي اللقاء، بهذه النتيجة، يرفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 39 نقطة، ويصعد إلى المركز السابع في جدول ترتيب الفرق، بدأت المباراة في شوطها الأول بداية حذرة من الفريقين، وكان التفوق لمينيرو، حتى نجح كينو في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى هدف في الدقيقة 49 في الوقت المحتسب بدل الضائع.

في الشوط الثاني، دخل أتليتكو مينيرو المباراة بنفس التشكيلة، وفي الدقيقة 12 أحرز هالك الهدف الثاني لاتليتكو مينيرو.وكاد ناتشو أن يزيد من النتيجة في الدقيقة 39، لكن الحارس تمكن من السيطرة على الحدث، وتجنب الهدف الثالث لأتلتيكو مينيرو، ويستمر اللعب على هذه الوتيرة، حتى يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، بفوز أتليتكو مينيرو.

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