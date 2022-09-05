علامة استفهام حول مشاركته في المونديال.. بوغبا يقرر الخضوع لعملية جراحية

المصدر: أ ف ب

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قرر لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس الايطالي بول بوغبا الخضوع لعملية جراحية لازالة الغضروف في ركبته اليمنى بعد ان رفض اللجوء اليها مطلع اغسطس الماضي، ما يرسم علامة استفهام حول قدرته على المشاركة في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر بعد شهرين ونصف.

وكشف مدرب يوفنتوس الايطالي ماسيميليانو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لباريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء "خرج بوغبا لكي يتدرب هذا الصباح لكنه توقف ثم قرر اجراء العملية الجراحية" مشيرا الى انه لن يعتمد عليه من الان وحتى فترة التوقف قبل كأس العالم المقررة من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين.

وذكرت تقارير في الصحف الايطالية بان التعافي من عملية جراحية في الغضرون يتطلب من 6 الى 8 اسابيع ما يعني امكانية ان يتواجد بوغبا ضمن التشكيلة الرسمية للمدرب ديدييه ديشان للمونديال.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فان يوفنتوس سيصدر بيانا بعد خضوع اللاعب للعملية التي لم يحدد موعد لها حتى الان.

وكان بوغبا تعرض للاصابة اواخر يوليو الماضي خلال استعدادات فريقه للموسم الجديد وفضل حينها عدم الخضوع لعملية جراحية بل لعلاج فيزيائي على مدى خمسة اسابيع يتضمن تدريبات في المسبح وبعض تدريبات اللياقة البدنية.

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