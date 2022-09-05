تشيلسي يمدد عقد ريس جيمس حتى 2028

المصدر: وكالات

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وقع الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي ريس جيمس على عقد جديد مع تشيلسي لمدة ستة أعوام سيبقيه في ملعب "ستامفورد بريدج" حتى 2028، وفق ما أعلن النادي اللندني اليوم الاثنين.

وشارك جيمس (22 عاما) في 128 مباراة مع تشيلسي منذ أن تخرج من أكاديمية النادي في 2018.

وقال الدولي الإنجليزي في حديث مع الموقع الرسمي لنادي تشيلسي: "السعادة تغمرني بعد أن جددت عقدي وأنا ممتن جدا للجماهير، للمالكين الجدد وكل شخص في النادي. أتوق لأرى ما يحمله المستقبل وأنا متأكد أننا سنحظى بفرص للفوز بالعديد من الألقاب".

وتابع "نشأت مشجعا لهذا الفريق وأنا هنا منذ أن كنت في السادسة من عمري. وقعت على عقد جديد لأن هذا هو النادي الذي أريد أن أكون فيه".

وكان جيمس أعير في موسمه الاحترافي الأول 2018-2019 إلى ويغان قبل أن يشارك في سبتمبر 2019 في مباراته الأولى مع تشيلسي الذي حقق معه حتى الآن لقب دوري أبطال أوروبا 2021، والكأس السوبر الأوروبية في العام ذاته.

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