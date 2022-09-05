أليسون بيكر يكشف سبب تراجع ليفربول هذا الموسم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، عن سبب البداية السيئة للريدز خلال منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الأمر الذي ترتب عليه حصول الريدز على 9 نقاط فقط خلال أول 6 مباريات.

وقال أليسون في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "نعلم أننا لسنا في مستوانا الذي اعتاد الجميع رؤيته، لكننا نحاول ونقاتل، أن نكون أفضل ويُمكننا التحسن خلال المباريات المقبلة".

وتابع: "أعتقد أن السبب في تراجع مستوانا يعود إلى الظروف المحيطة بنا، وعلى رأسها الإصابات، علينا أن نعالج مشاكلنا في الملعب".

وكان ليفربول تعادل سلبياً مع إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، السبت الماضي، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة إهدار فرص بالجملة من جانب الريدز، وكاد صلاح أن يقتنص هدف الفوز في الوقت القاتل لولا براعة حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد الذي تصدى لتسديدته من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم وترتد قبل أن يشتتها أحد المدافعين.

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