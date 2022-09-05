توني كروس يصدم الأندية الإنجليزية.. ويكشف سراً جديداً عن رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق لاعب وسط ريال مدريد الإسباني توني كروس، على قوة الدوري الإنجليزي، ومكانته وسط الدوريات الكبرى.

وقال توني كروس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " الدوري الإنجليزي ليس أقوى دوري في العالم، لا يُمكنك أن تقول ذلك لمجرد أنه يضم عدداً من الأندية الكبيرة".

وتابع: "الدوري الإنجليزي لم يفز بلقب دولي هذا العام، أعتقد أن الأحق بهذا الوصف هو الدوري الإسباني والدوري الألماني".

وأكمل: "أرباح النقل التلفزيوني هي الأعلى في إنجلترا ورغم ذلك لم تستفد الأندية الإنجليزية، وهذا شيء جيد، أن يعتمد الأمر على التدريب واسم النادي".

وشدد: "ريال مدريد وبرشلونة ليست أسماء صغيرة وبالتالي الثنائي يزيد من قوة الدوري الإسباني".

وكشف توني كروس سر حفاظ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق، على نجوميته ورونقه، حيث قال: "هناك الكثير من العمل الذي يبذله مقابل أن يكون ما هو عليه الآن، تشاهده في عطلة نهاية الأسبوع وهو يلعب كرة القدم ويقود سيارته الفيراري، ولكن ما وراء ذلك عمل يومي يقوم به للاستمرار في التحسن".

وشدد: "لو نظرت إلى رونالدو يبلغ من العمر 37 عامًا، لكنه يظهر بشكل مختلف تمامًا عن عمره، أنظر كيف يلعب؟ وكم هو لائق؟ كيف يستثمر كل يوم من أيام الأسبوع سواء في التدريب أو المنزل أو في نظامه الغذائي؟، لم يصل إلى المجد من فراغ، لكن لكونه يستثمر مبلغاً لا يُصدق للاستمرار بما هو عليه الآن".

وتطرق توني كروس للحديث عن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حيث قال: "علاقتي ببيريز رائعة، أنا قريب جداً منه إنه شخص طيب القلب، في بعض الأحيان قد يكون هذا الأمر مضراً بعض الشيء، لكن في أحيان أخرى يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة، منذ اليوم الأول أظهر لي الشعور بمدى سعادته لأنني أتيت إلى ناديه، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لحجم النادي".

وأتم توني كروس تصريحاته بالكشف عن رأيه في بطولة السوبرليغ الأوروبي، حيث قال: "أرى أنه يتم العمل عليه حالياً، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، لكن لا أستطيع أن أقول متى تحديداً".

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