بايرن ميونخ يستقر على خطة خطف هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، عن آخر اتفاق تم بين نادي بايرن ميونخ ونجم توتنهام هاري كين، للانضمام إلى صفوف الفريق الألماني خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير ربطت اسم هاري كين بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المنتهي مؤخراً، ولكنها الصفقة التي لم تتم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن بايرن ميونخ طالب هاري كين، بتأجيل التوقيع على تمديد عقده مع توتنهام، الذي ينتهي في صيف 2024.

ويخطط بايرن ميونخ لحسم صفقة هاري كين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو صيف 2023، من خلال الضغط على توتنهام للاستفادة من بيعه بدلاً من رحيله عقب نهاية عقده مجانًا.

وكان حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، رد على الأنباء الخاصة بانتقال هاري كين إلى صفوف الفريق الألماني، حيث قال: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الأمر".

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