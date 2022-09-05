مشجع يعتدي على أوكان لاعب بشيكتاش (فيديو)

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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تعرض لاعب خط وسط بشيكتاش صالح أوكان، لركل عنيف من قبل مشجع اقتحم أرض الملعب في مباراة الفريق ومضيفه أنقرة غوجو، وانتهت بفوز بشيكتاش 3 ـ 2، في الجولة 5 من الدوري التركي الممتاز.

ووقع الحادث عندما توترت الأجواء بين اللاعبين في وسط الملعب، وحاول الحكم تهدئة الموقف، ولكن أثناء محاولته ذلك، قفز أحد المشجعين من الحواجز، وهرع إلى أرض الملعب، قبل أن يطير بركل أوكان في ظهره.

وتصدى لاعبو بشيكتاش والمنظمين، للمشجع على أرض الملعب بعد أن أحبطت محاولاته للهروب، حسب ما أشار موقع «سبورت ميل».

ويتصدر بشيكتاش، ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بعد مرور 5 جولات، فيما يحتل أنقرة غوجو، المركز التاسع عشر الأخير برصيد نقطة واحدة.

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