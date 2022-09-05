«الچاكوزي» أحدث تقاليع متابعة المباريات من الملاعب (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مباراة تروا وستاد رين بالجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي، أمس الأحد، مشهداً غريباً على الملاعب، حيث ظهر مشجعان يتابعان المباراة داخل الملعب بجوار الراية الركنية بداخل جاكوزي (حوض استحمام ساخن)، أثناء احتساء المشروبات الكحولية.

وتواجد اللاعبون أثناء تنفيذ الركلات الركنية على مسافة 2 متر فقط من الثنائي المُستجم داخل الجاكوزي، والذي كان يتم استبداله بثنائي مختلف بعد وقت معين أثناء سير المباراة، للاستمتاع بتجربة المتابعة الغريبة.

وافتتح تروا التسجيل قبل أن يدرك الضيوف التعادل، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

يذكر أن ملاعب كرة القدم شهدت العديد من التقاليع خلال السنوات الماضية، لاسيما على صعيد متابعة المباريات، حيث تحتوي بعض الملاعب حالياً على غرف فندقية 5 نجوم لمتابعة المباريات من داخلها أثناء الاسترخاء على الفراش، مع الاستمتاع بخدمة كبار الشخصيات (VIP).

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