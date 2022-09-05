سبب غير متوقع وراء تعطل حسابات بنزيما على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب اختفاء حسابات الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عبر منصتي "إنستغرام" و"تويتر"، دون سبب معلن.

وتسبب الإغلاق غير المتوقع لحسابات بنزيما، في حالة من الجدل بين الجماهير حول السبب الحقيقي وراء الأمر، وذلك قبل استعادة اللاعب نشاطه.

وشارك بنزيما صورة له مع ابنه وهما يجريان على عشب أحد الملاعب، ولكن لم يكشف السبب الحقيقي وراء إيقاف حساباته لمدة يومين.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن سبب غير متوقع حول سبب اختفاء حسابات بنزيما، حيث أكدت أن هناك احتمالية تشير إلى استعداد اللاعب للقيام بحملة إعلانية، واختفاء الحسابات للفت الانتباه يعتبر جزءً من هذه الحملة.

وتوقع المتابعون عدة سيناريوهات لاختفاء حسابات بنزيما، تمثل أولها في استعداده لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022 وحاجته للتركيز، أو تعرضها للقرصنة، أو إقدام اللاعب نفسه على هذه الخطوة بسبب الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه مقارنة بالموسم الماضي.

يذكر أن بنزيما هو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، إذ يمتلك في جعبته 327 هدفاً، بينما يأتي في الصدارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 450 هدفاً.

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