رغم انتهاء «الميركاتو».. احتمالات رحيل رونالدو عن اليونايتد مازالت قائمة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مازال هناك أمل أخير أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، للرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر، بسبب عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق الإنجليزي لعدة أسباب آخرها يتمثل في عدم مشاركته بشكل أساسي مع اليونايتد، وخروجه من حسابات المدرب إيرك تين هاغ.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فهناك إمكانية لانتقال رونالدو إلى نادي فنربخشة، مشيرة إلى أن مدرب الفريق التركي، البرتغالي خورخي خيسوس يلعب دوراً كبيراً في هذا الملف، وهو ما سهل على رئيس فنربخشة علي كوك التوصل لاتفاق شفهي مع «صاروخ ماديرا».

وأوضحت الصحيفة، أنه بالرغم من عدم مشاركة فنربخشة في دوري الأبطال وهو هدف رونالدو في الموسم الجديد، إلا أن انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى، دفع اللاعب البرتغالي للتفكير في الانتقال إلى الدوري التركي خاصة أن الميركاتو مازال سارياً.

ويبدو أنه من غير المحتمل أن يتعاقد رونالدو مع فريق آخر قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من أن وكيله خورخي مينديز فعل المستحيل للوصول لاتفاق مع الأندية الكبيرة لينتقل لاعبه إلى أحدها، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل بسبب الراتب الكبير للنجم البرتغالي، وكذلك تراجع مستواه بعض الشيء خلال الفترة الماضية.

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