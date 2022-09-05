ريال مدريد العلامة الكاملة في الليغا

المصدر: مدريد - أ ف ب

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سجل البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو هدفي بطل الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد، وقاداه للفوز على ريال بيتيس 1-2 أول من أمس، ليمضي منفرداً في الصدارة بالعلامة الكاملة ضمن منافسات المرحلة الرابعة، فيما واصل برشلونة مطاردته لغريمه اللدود بفوزه على مضيفه إشبيلية 3 - صفر. ورفع النادي الملكي رصيده إلى 12 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن برشلونة المتقدم للمركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن بيتيس المتراجع للثالث، و5 نقاط عن جاره أتلتيكو السادس المتعادل مع مضيفه ريال سوسييداد 1-1.

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