أسطورة إنجلترا منتقداً محمد صلاح: هل سيستمر هذا الآداء لبقية الموسم؟

المصدر: وكالات

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انتقد مايكل أوين، المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، بعد تذبذب مستواه في الفترة الماضية مع فريقه ليفربول.

وفقد ليفربول تسع نقاط في أول ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول تعادل سلبيا، يوم السبت، مع جاره إيفرتون ضمن الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي.

وقال أوين الفائز بالكرة الذهبية في 2001 خلال تصريحات إعلامية عن صلاح نقلها موقع "hitc" وفقا للعربية نت: لقد كان غير موجود إلى حد كبير، شاهدنا ذلك قبل المباراة، لقد كان مفقودا في آخر 3 مباريات، وأتساءل عما إذا كان هذا سيكون نمطا سيستمر لبقية الموسم، لقد استمر بالتأكيد أمام إيفرتون.

ولم يتمكن صلاح من هز الشباك في آخر 3 مباريات لفريقه، ويملك في رصيده هدفين ويبعد بفارق 8 أهداف عن إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يعتلي قائمة هدافي الدوري.

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