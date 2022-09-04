وصافة البريميرليغ تدفع غوارديولا للاستشهاد بسيناريو الموسم الماضي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على تواجد فريقه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لاسيما أن السيتيسينز بدأ منافسات الموسم الجاري وهدفه الأول هو الحفاظ على اللقب الذي حسمه الموسم الماضي لصالحه.

ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، جمعها بعد مرور ست جولات.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنه أمر غير منطقي أن يتم سؤاله عن ترتيب السيتي بعد مرور 6 جولات فقط على بداية الموسم".

وتابع: "في الأسابيع الأولى من الموسم، غير مجدٍ أن تسأل عن ترتيب المسابقة، سيكون الأمر منطقياً ربما بعد 10 جولات".

واستشهد المدرب الإسباني بسيناريو الموسم الماضي للدوري الإنجليزي، حيث قال: "ألا يتذكر أحد ما حدث الموسم الماضي؟ السيتي تقدم بفارق كبير من النقاط على ليفربول، وفي النهاية حسمنا اللقب بفارق نقطة واحدة فقط في الجولة الأخيرة".

وفي أول 6 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، حقق مانشستر سيتي الفوز في 4 مباريات، وتعادل مباراتين، ولم يخسر.

وفي المقابل، حقق ليفربول الفوز في مباراتين، وتعادل ثلاث مباريات، وخسر لقاء وحيد من أصل 6 جولات خاضها الموسم الحالي بالبريميرليغ، ويمتلك في رصيده 9 نقاط يحتل بها المركز السادس.

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