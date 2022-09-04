الأهداف الملغاة تثير أزمة بالدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسببت القرارات التحكيمية الخاصة بإلغاء هدفين في مباراتي تشيلسي ووست هام، ونيوكاسل وكريستال بالاس، في أزمة بالدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن رابطة البريميرليغ طالبت من لجنة الحكام بالمسابقة الإنجليزية، بضرورة مراجعة أداء التحكيم خلال المباراتين اللتين أقيمتا، أمس السبت، بالجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي، وتفسير الأخطاء التي وصفتها بالفادحة.

وأكدت الشبكة أن رابطة البريميرليغ ترى أن الأخطاء التحكيمية في المباراتين، كانت لها دوراً كبيراً في النتائج.

وشهدا المباراتين إلغاء هدفين، الأول كان لصالح وست هام، حيث تدخلت تقنية الفيديو وقامت بإلغاء الهدف الثاني للفريق في شباك تشيلسي، بداعي وجود خطأ لصالح إدوارد ميندي حارس مرمى البلوز، فضلاً عن إلغاء هدف لصالح نيوكاسل خلال مواجهة كريستال بالاس.

وكان تشيلسي حقق الفوز على وست هام بهدفين مقابل هدف، فيما انتهت مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس بالتعادل السلبي.

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