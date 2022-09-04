يوفنتوس يتبرأ من أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تبرأ نادي يوفنتوس من أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه مانشستر يونايتد، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبته في الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مؤخراً، بسبب عدم شعوره بالراحة.

وعلّق المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس ماوريتسيو أريفابين، على وضع لاعب الفريق الإيطالي السابق، قائلاً: "نأسف لوضع رونالدو مع مانشستر يونايتد هذا العام، لكنها ليست مشكلتنا".

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، بعد نهاية رحلته مع يوفنتوس.

وفي هذا الشأن قال، أريفابيني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "مشكلة رونالدو مع اليونايتد لا دخل لنا بها، قلنا له وداعاً باحترام متبادل قبل عام، لذا فإن ما يحدث معه ليس لنا دخلاً به".

وأتم: "الوضع داخل مانشستر يونايتد ليس لطيفاً بالنسبة لرونالدو، ولكن لم يعد هذا من شأننا".

وكان خورخي مينديز وكيل رونالدو عرض خدمات اللاعب على عدة أندية، لكنها رفضت التعاقد معه بسبب راتبه الكبير فضلاً عن ابتعاده بعض الشيء عن مستواه المعهود خلال الفترة الماضية.

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