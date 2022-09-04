مدرب مانشستر يونايتد يكشف سبب ابتعاد رونالدو عن تشكيله الأساسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ، سبب ابتعاد لاعبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن التشكيل الأساسي للشياطين الحُمر، خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاغ في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "كما نعلم جميعاً لم يخض رونالدو الفترة التحضيرية قبل الموسم الحالي".

وتابع: "فترة الإعداد هي قاعدة كل شيء، لذلك لا يشارك رونالدو أساسياً في مباريات اليونايتد".

وأضاف: "نلعب بأسلوب مختلف عن الموسم الماضي، رونالدو لاعب مهم بالنسبة لنا، وسأكون صديقه وأحياناً سأكون معلمه، هذا يعتمد على الموقف حينها".

وأكمل: "خططت قبل بداية الموسم لتواجد رونالدو معي، لكن غيابه عن فترة الإعداد كان نقطه فارقة".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الجانرز جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 15 نقطة، فيما يحتل اليونايتد المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

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