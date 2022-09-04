كلوب يتحمل المسؤولية.. الكشف عن سبب تراجع صلاح مع ليفربول (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حصل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي على استراحة مناسبة مع عدم لعبه مع منتخب مصر لمباريات خلال فترة الصيف، ليعود إلى الريدز منتعشاً جسدياً وعقلياً، في مهمة جديدة لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، في الموسم الجاري.

ومع ذلك لم يحدث إلى الآن، فسجل صلاح هدفان خلال 6 مباريات يمثلان أقل بداية له في تاريخه بالدوري الإنجليزي، في الوقت الذي كان لديه 5 أهداف الموسم الماضي، و6 أهداف في الموسم الذي سبقه بنفس عدد الجولات.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، عن السبب وراء تراجع مستوى صلاح مع ليفربول خلال هذا الموسم، مشيرة إلى أنه يعود إلى تعليمات الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز، بتمركز اللاعب المصري على اليمين والأطراف خلال مباريات هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة أن التحليل الفني يؤكد سبب هبوط مستوى صلاح، مشيرة إلى أن ليفربول فشل في استغلال أهم أسلحته الهجومية خلال مباريات الموسم الحالي.

وبخصوص إحصائيات صلاح هذا الموسم، أكدت الصحيفة الإنجليزية أن متوسط لمس صلاح للكرة يعادل 47.7 لكل 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو أقل من 56 لكل 90 دقيقة في المباريات الـ 6 للاعب خلال الموسم الماضي، وأقل 54 لكل مباراة في الموسم قبل الماضي.

وتابعت: "الموسم الماضي كان 50% من لمسات صلاح في أقصى الجبهة اليمنى، أما هذا الموسم قفزت هذه النسبة إلى 55%، ليس فرقاً كبيراً لكنه يشير إلى أنه أقل قليلاً حول الصندوق، وفي 540 دقيقة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لم يسدد صلاح سوى خمس تسديدات على المرمى، بواقع 2.8 بدون ركلات جزاء لكل 90 دقيقة، انخفاضاً من 4.3 الموسم الماضي".

وكان ليفربول تعادل سلبياً مع إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة إهدار فرص بالجملة من جانب الريدز، وكاد صلاح أن يقتنص هدف الفوز في الوقت القاتل لولا براعة حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد الذي تصدى لتسديدته من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم وترتد قبل أن يشتتها الدفاع.

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