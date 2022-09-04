إغلاق أم اختراق؟ كريم بنزيما يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب اختفاء حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان بنزيما شارك أمس السبت مع ريال مدريد في مباراة ريال بيتيس التي انتهت لصالح الميرنغي 1/2، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وبعد ساعات من المباراة فوجئ محبي كريم بنزيما في مختلف أنحاء العالم، بإغلاق الحسابات الرسمية اللاعب عبر منصتي "إنستغرام" و"تويتر"، دون سبب معلن.

وتسبب الإغلاق غير المتوقع لحسابات بنزيما، في حالة من الجدل بين الجماهير حول السبب الحقيقي وراء الأمر، وأشار البعض إلى أن هناك احتمالية حول تعرض حسابات اللاعب الفرنسي للاختراق، أو أن اللاعب أغلقها بنفسه لسبب آخر غير معلن يمكن الكشف عنه في وقت لاحق.

وكان بنزيما تعرض لبعض الانتقادات عقب مباراة ريال بيتيس، بسبب إهداره الفرص وعدم تسجيله خلال اللقاء.

يذكر أن بنزيما هو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، إذ يمتلك في جعبته 327 هدفاً، بينما يأتي في الصدارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 450 هدفاً.

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