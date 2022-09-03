لاعب إيفرتون يصيب كلوب بالدهشة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سيطرت حالة من الدهشة على يورغن كلوب مدرب ليفربول، بعد تعادل فريقه مع إيفرتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وعلق كلوب بعد المباراة على تألق جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، الذي تصدى لـ 8 تسديدات من لاعبي ليفربول، حيث قال مندهشاً: "قام بتصديات رائعة، لا أعرف ماذا يمكننا أن نفعل لكي نسجل في شباكه".

وتابع، كلوب: "كان علينا الهجوم بشكل مكثف، وفعلنا ذلك، لكن في النهاية كانت النتيجة سلبية، هي نتيجة غريبة، بالمقارنة مع ما أهدرناه من فرص في اللقاء".

وأكمل: "لا أعتقد أن إيفرتون كان له فرصاً كبيرة باستثناء الهدف الملغي، وفرصة موباي، الفرص الأكبر كانت لنا".

وأعرب كلوب عن أمنياته بعودة تياغو ألكانتارا للمشاركة في تدريبات ليفربول الإثنين المقبل، تمهيداً لعودته للمباريات.

يذكر أن ليفربول واصل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم، حيث تعادل 3 مباريات منذ بداية النسخة الجديدة من بطولة الإنجليزي، فضلاً عن خسارة من مانشستر يونايتد، بينما حقق الفوز في مباراتين فقط، ليهدر الريدز 9 نقاط خلال أول 6 جولات.

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