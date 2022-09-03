فيورنتينا يخطف نقطة ثمينة من أنياب يوفنتوس بالدوري الإيطالي

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح يوفنتوس أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة، عن طريق أركاديوز ميليك، ونجح كريستيان كوامي في إدراك التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 29، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق.

ورفع اليوفي رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد خوضه 5 مباريات، حيث تعادل 3 مباريات، وفاز في مباراتين.

وفي المقابل أضاف فيورنتينا نقطة إلى رصيده ليرتفع إلى 6 نقاط يحتل بها المركز العاشر، بعد فوزه في لقاء، وتعادله في 3 لقاءات، وخسارته لقاء وحيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز