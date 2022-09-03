تفوق على نفسه.. أرقام مميزة لساديو ماني في انطلاقته مع بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثبت النجم السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثاً إلى صفوف بايرن ميونخ قادماً من ليفربول، إنه صفقة رابحة بكل المقاييس للنادي الألماني، الذي وجد ضالته في أسد التيرانجا بعدما سعى لتدعيم هجومه بلاعب مميز، عقب رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية مؤخراً.

لغة الأرقام خير دليل على تألق ساديو ماني وبدايته القوية رفقة بايرن ميونخ، فخلال أول أربع مباريات في بطولة الدوري الألماني، سجل اللاعب السنغالي 3 أهداف، بواقع هدف في مباراة آينتراخت فرانكفورت بالجولة الأولى، وهدفين أمام بوخوم في لقاء الجولة الثالثة.

ويتفوق على ماني في قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم، الثنائي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ، وشيرالدو بيكر لاعب يونيون برلين، بفارق هدف واحد فقط، حيث سجل كل منهما 4 أهداف.

وفي مختلف المسابقات سجل ماني رفقة بايرن ميونخ هذا الموسم 5 أهداف خلال 6 مباريات، وهو معدل هجومي مميز يثبت تأثيره الفعال، لاسيما بعدما سجل هدفاً ساهم من خلاله في حسم البافاري للقب كأس السوبر الألماني بالفوز على لايبزيغ بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ولم يكتف ماني بالتسجيل في الدوري الألماني والسوبر فقط، بل سجل هدفاً أيضاً في فوز البايرن بخماسية نظيفة على فيكتوريا كولن في كأس ألمانيا، الأمر الذي يعكس نجاح ماني في التسجيل بكافة المسابقات مع البايرن هذا الموسم، بواقع 3 أهداف في الدوري، وهدف في السوبر الألماني، وهدف في كأس ألمانيا.

وتفوق ساديو ماني على نفسه خلال بدايته في الدوري الألماني هذا الموسم، فخلال أول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي رفقة ليفربول، سجل ماني هدفين فقط في شباك بيرنلي وليدز يونايتد، ولكن مع فريقه الجديد استطاع الدولي السنغالي تسجيل ثلاثة أهداف، ليحقق بداية قوية رفقة العملاق الألماني.

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