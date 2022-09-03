تشافي يعلق على رحيل أوباميانغ.. وموقف بيكيه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على رحيل بيير إيميريك أوباميانغ عن صفوف النادي الكتالوني، والانتقال إلى تشيلسي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

وقال تشافي: "أشعر بالأسف، لكن بالنسبة لجميع المغادرين، كانوا جميعاً محترفين، لقد ساعدنا أوباميانغ كثيراً، هو شخص رائع، دائماً مبتسم، ويتدرب جيداً".

وبخصوص جوردي ألبا، قال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وإشبيلية: "ألبا لاعب في الفريق وسيساعدنا، يجب أن يكون مفتاحًا بسبب أقدميته وخبرته، أنا سعيد بوجوده، ولا يوجد لاعب يزعجني، والأفضل سيلعب، ولا ننظر إلى العمر والاسم والألقاب".

وبخصوص مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، قال تشافي: "القرار فني، هناك 11 لاعباً فقط في الملعب مع 5 تبديلات، الأفضل سيلعب هكذا القرار طوال حياتي، وبيكيه وألبا يساعدان الفريق كثيراً، سواء كانا يلعبان أو لا".

وعن مواجهة إشبيلية اليوم السبت، قال تشافي: "مواجهة صعبة للغاية، من الصعب الفوز هناك، لديهم فريق رائع، إنه اختبار مهم للغاية".

ويواجه برشلونة نظيره إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

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