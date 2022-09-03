«لعنة» الرقم 9.. توخيل عن أوباميانغ: قادر على التحدي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق توماس توخيل مدرب تشيلسي، على قرار الوافد الجديد بيير إيميريك أوباميانغ، باختيار القميص رقم 9 لارتدائه مع البلوز.

وكان أوباميانغ انضم إلى تشيلسي قادماً من برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، واختار اللاعب الغابوني الحصول على رقم 9، وهو الرقم الذي أثبت من قبل فأل سيء بالنسبة للعديد من المهاجمين السابقين للبلوز، مثل فرناندو توريس وروميلو لوكاكو.

وقال توخيل في هذا الشأن، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن": "أوباميانغ لا يخاف من الماضي وما يعنيه الرقم، إنه مستعد لكتابة تاريخه الخاص مع تشيلسي".

وتابع: "أوبا دائماً يقاتل من أجل شيء ما، ويقبل التحدي، كلما زادت التحديات كان ذلك أفضل".

وأضاف مدرب تشيلسي: "أعرفه كشخص منفتح القلب، له تأثير إيجابي للغاية في أي مجموعة، إنه مستعد بالتواجد في الملعب وتسجيل الأهداف، وهذا ما نريده".

وسبق وقام توخيل من قبل بتدريب أوباميانغ في بوروسيا دورتموند، حيث سجل الغابوني تحت قيادته 79 هدفاً وصنع 17 هدفاً آخر، خلال 95 مباراة.

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