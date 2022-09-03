مدرب نيوكاسل: نواجه صعوبات مع الأندية بسبب الاستحواذ السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد إيدي هاو مدرب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن فريقه يواجه صعوبات مع الأندية المنافسة بسبب الاستحواذ السعودي على النادي.

وقال هاو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن المنافسين في الدوري الإنجليزي يرفضون تقديم أي خدمات لنيوكاسل منذ الاستحواذ السعودي على النادي، مشيراً إلى أن الأندية تتعمد التضخيم في طلباتهم المادية من ناديه، وهو ما يعتبر تعنت صريح.

ورد هاو على تساؤل عما إذا كانت الأندية المحلية تعتبر نيوكاسل تهديداً عليها، حيث قال: "هذا صحيح، ذلك هو ما شعرنا به في سوق الانتقالات".

وأضاف: "ليس هناك من هو على استعداد لتقديم خدمة لنا، الأندية تبالغ في الطلبات المادية، ولكن هذا شيء يتعين علينا التعامل معه".

وواصل: "هذا هو السبب في أننا ابتعدنا عن بعض الصفقات لأنني أعتقد أنه من المهم ألا يُنظر إلينا على أننا ذلك النادي الذي سيدفع ما يطلب منه، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك عادلاً".

وفشل نيوكاسل في التعاقد مع جاك هاريسون لاعب ليدز يونايتد وإينسلي مايتلاند نيلز لاعب أرسنال، وانتقل الثنائي إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة.

وأنفق نيوكاسل 115 مليون جنيه إسترليني على أربعة لاعبين جدد، حيث تجاوز إجمالي استثماراته منذ يناير الماضي 200 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن إدارة الدوري الإنجليزي وافقت على صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، من تحالف مدعوم مالياً من السعودية، في أكتوبر 2021.

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