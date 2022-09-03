دورتموند يتصدّر الدوري الألماني مؤقتاً بفوز على هوفنهايم

المصدر: أ ف ب

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تصدّر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم أمس الجمعة، بفوزه الصعب على ضيفه هوفنهايم 1- صفر، في افتتاح المرحلة الخامسة من الـ"بوندسليغا".

ويدين دورتموند بهذا الفوز إلى هدف نجمه ماركو رويس (16)، ليرفع رصيده من النقاط إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن حامل اللقب بايرن ميونيخ الذي يحلّ اليوم السبت ضيفاً على أونيون برلين الثالث.

ويواصل دورتموند السعي إلى محو خسارته أمام فيردر بريمن 2-3 في المرحلة الثالثة، عندما بات أوّل فريق في تاريخ "بوندسليغا" يتلقى ثلاثة أهداف منذ الدقيقة 89 بعدما كان متقدماً بهدفين.

وبالتالي حقق الفوز الثاني توالياً بع هرتا برلين (1-صفر) في المرحلة الماضية.

واعتُبرت خسارة دورتموند على أرضه أمام بريمن الأولى منذ موسم 2014-2015، التي يهدر فيها النقاط بعد أول مباراتين في افتتاح الدوري في ملعبه "سيغنال إيدونا بارك"، علماً أنه لم يخسر في مباراتين توالياً في معقله منذ العام 2020.

في المقابل، مني هوفنهايم بخسارته الثانية هذا الموسم، وتجمّد رصيده عن تسع نقاط في المركز الخامس.

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