قبل مواجهة الفريقين.. مدرب أرسنال يتحدى مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، صحوة مانشستر يونايتد الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك قبل المباراة التي ستجمعهما، الأحد، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، رداً على تساؤل حول إمكانية الفوز على مانشستر يونايتد: "سبق وفعلناها من قبل في أولد ترافورد، وعلينا تكرار الأمر مرة أخرى".

وتابع: "أثق في قدرتنا على فرض أسلوبنا خلال مواجهة مانشستر يونايتد، هناك اختبار كل أسبوع في الدوري الإنجليزي وعلينا مواجهته".

وعن سوق الانتقالات الصيفي لأرسنال، قال أرتيتا: "لا يزال أمامنا الكثير من الأمور لنقوم بها من خلال النظر للراحلين ومقارنتهم باللاعبين الجدد".

وعن انتقال أوباميانغ من برشلونة إلى تشيلسي، قال مدرب أرسنال: "أعتقد أن اللاعب اتخذ القرار لرغبته في التغيير، في إطار بحثه عن مستقبل جيد، نتمنى له بالطبع حظاً جيداً".



وأتم أرتيتا، قائلاً: "أرسنال قام بعمل رائع في ضم لاعبين بالهوية التي يريدها، ولسوء الحظ تعرض تومياسو للإصابة وكذلك محمد النني الذي سيغيب فترة طويلة، علينا إظهار رد الفعل، بالنسبة لي أملك أفضل قائمة، ونملك كذلك أكاديمية يمكن الاستفادة منها أيضاً".

يذكر أن أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز خلال أول خمس جولات بالبريميرليغ، فيما يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة انتفاضته بعدما عاد لطريق الانتصارات وفاز في آخر ثلاث جولات بالمسابقة على ليفربول وليستر سيتي وساوثهامبتون.

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