فرحة غير مكتملة لكلوب قبل ديربي الميرسيسايد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لم تكتمل فرحة يورغن كلوب مدرب ليفربول، بعدما تأكد استعادة الريدز لأربعة من لاعبيه خلال وقت قريب عقب غيابهم مؤخراً لأسباب مختلفة، وذلك بسبب استمرار مسلسل الإصابات التي ضربت صفوف الفريق الإنجليزي مؤخراً.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن جوردان هندرسون لاعب ليفربول سيغيب عن صفوف الريدز لمدة 5 مباريات، بسبب الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة خلال مباراة نيوكاسل، الأربعاء الماضي، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي، وتسببت وقتها في استبداله اضطرارياً.

وبخصوص عودة الغائبين، بات من المنتظر عودة ديوغو جوتا لاعب ليفربول إلى صفوف الريدز خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، اليوم السبت، بالجولة السادسة من البريميرليغ.

وشارك جوتا في تدريبات ليفربول الأخيرة، عقب شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها مؤخراً، وهو ما زاد من فرص ظهوره في مباراة إيفرتون، الأمر الذي أكده يورغن كلوب خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وأشار كلوب إلى أن ليفربول سيستعيد خدمات الثنائي تياغو ألكانتارا وإبراهيما كوناتي خلال وقت قريب، حيث قال: "تياغو الأقرب، مع بداية الأسبوع المقبل سيعود لتدريبات ليفربول، وإبراهيما ليس بعيداً عن العودة ربما خلال فترة التوقف الدولي سيعود للمران".

وفي نفس الشأن، يعود داروين نونيز لصفوف ليفربول بعدما انتهت فترة إيقافه، ووصف كلوب عودة نونيز وجوتا بأنها تشبه عيد الميلاد.

وكان نونيز تعرض لعقوبة بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات، بسبب حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، نتيجة نطحه لمدافع الخصم يواكيم اندرسن.

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