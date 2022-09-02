غوارديولا يفسد خطة باريس سان جيرمان في الميركاتو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أفسد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خطة نادي باريس سان جيرمان التي كان ينوي مسؤولو النادي الفرنسي تطبيقها خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن باريس كان يخطط للتخلص من نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا والإطاحة به خارج البي سي جي، على خلفية الأزمات الأخيرة بينه وبين الفرنسي كيليان مبابي.

وأكدت الصحيفة، أن باريس عرض نيمار على مانشستر سيتي، ولكن رفض غوارديولا حال دون إتمام الصفقة، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن رفض غوارديولا جاء بسبب عدم حاجة السيتي لخدمات نيمار، كون الفريق الإنجليزي يضم النيرويجي المميز آرلينغ هالاند، مشيرة إلى أن السبب الثاني لرفض بيب تمثل في تخوف المدرب الإسباني من حضور نيمار إلى السيتيسينز بأزماته، ومن ثم التأثير بالسلب على هدوء الأجواء داخل الفريق السماوي.

يذكر أن نيمار ظهر بشكل جيد مع باريس في الأسابيع الأولى من بطولة الدوري الفرنسي، ولكن تألق البرازيلي لم يشفع له بعد أزماته الأخيرة مع النجم المدلل داخل صفوف باريس كيليان مبابي.

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