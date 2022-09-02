كارلو أنشيلوتي يطلق خمسة تصريحات مثيرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطلق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خمسة تصريحات مثيرة قبل مواجهة ريال بيتيس، غداً السبت، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال: "ريال مديد كامل في كل مركز، وأنا راضٍ عن الميركاتو حتى بعد رحيل كاسيميرو".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن سر الانفاق الضخم لأندية الدوري الإنجليزي، حيث قال: "الهدف في كل المسابقات حالياً هو الاقتراب مما وصل إليه الدوري الإنجليزي من آفاق جديدة بسبب بيع حقوقهم التلفزيونية، اكتسبوا الكثير من ورائها، كما أنه في إنجلترا لا يوجد عنف، الأجواء جيدة والملاعب ممتلئة".

وحول مستقبل ثنائي ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما ولوكا مودريتش، قال أنشيلوتي: "مستقبل بنزيما ومودريتش واضح للغاية، إذا أرادوا البقاء فيمكنهم إنهاء مسيرتهم الاحترافية مع ريال مدريد، نفس الشيء بالنسبة لتوني كروس وناتشو، هذا ما يريده النادي".

وتابع: "توني كروس يستطيع أن يلعب دور خط الوسط الدفاعي بديلاً لكاسيميرو، وأيضاً كامافينغا، ثم لدينا تشواميني هو لاعب جيد جداً وإضافة مهمة للفريق، وبالنسبة لأسينسيو هو سعيد لكونه سيبقى في ريال مدريد كان جيد جداً في الموسم الماضي وسيحصل على دقائق أكثر هذا الموسم وكذلك جميع اللاعبين الآخرين".

وبشأن أفضلية فريقه لحصد لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، قال الإيطالي المخضرم: "لا يوجد فريق مفضل للظفر بالبطولة، هذه النسخة ستكون تنافسية للغاية، لدينا مشاعر جيدة وقضينا وقتاً ممتعاً في الموسم الماضي ونأمل في تكرار ذلك خلال هذا الموسم".

وأردف: "كل موسم له وضعه الخاص، الليغا تكون أكثر تنافسية كل عام ودوري أبطال أوروبا ليس لديه فريقاً مفضلاً حتى الآن، لأن هذا سيعتمد على ما سيحدث في شهر مارس وأبريل، ولكن نثق بأننا سننافس على جميع الألقاب بشكل جيد جداً".

وعن مواجهة ريال بيتيس، قال كارلو: "ستكون مباراة معقدة ضد منافس يملك جودة عالية، نحن لدينا فريقاً جيد جداً في جميع المراكز وسننافس ونقاتل من أجل تحقيق كل الألقاب خلال هذا الموسم".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، جمعها من 3 مباريات حتى الآن.

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