أسطورة ليفربول ومانشستر سيتي السابق: هالاند سيتفوق على صلاح في حالة واحدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرى ديدي هامان أسطورة ليفربول ومانشستر سيتي السابق، أن آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي قادر على تحطيم الرقم القياسي الذي حققه الدولي المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي من قبل، رفقة ليفربول.

وكان محمد صلاح سجل 32 هدفاً في 38 مباراة خلال موسمه الأول مع ليفربول، وهو رقم قياسي مميز حققه اللاعب المصري بالدوري الإنجليزي.

وقال ديدي هامان في تصريحات لمنصة "City Transfer Room": "هالاند يمكنه تحطيم الرقم القياسي لصلاح في حال الحفاظ على لياقته البدنية".

وتابع: "هالاند تعرض للعديد من الإصابات العضلية في مسيرته، وهو الأمر الذي من الممكن أن يكون مصدر قلق له هذا الموسم".

وأضاف: "هذا النوع من الإصابات يُمكنه أن يبقيك خارج الملعب لمدة 6 إلى 8 أسابيع، إن لم تزيد المدة، لذلك إذا حافظ هالاند على لياقته البدنية، أعتقد أن لديه فرصة لتحطيم الرقم القياسي الخاص بمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي".

وأظهر هالاند تألقاً واسعاً في أول 5 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم رفقة مانشستر سيتي، حيث سجل 9 أهداف وصنع هدفاً، خلال 5 مباريات فقط.

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