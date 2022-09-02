تفاصيل فشل اتفاق مانشستر يونايتد ونابولي بشأن صفقة رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إيطالية، سبب فشل انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد إلى صفوف نابولي الإيطالي قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "Corriere del Mezzogiorno" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع فيكتور أوسيمين لاعب نابولي مقابل 80 مليون يورو مع إعارة رونالدو لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة أن اليونايتد أراد تقسيم راتب رونالدو بالتساوي مع نابولي، مع عدم تقديم أكثر من 80 مليون يورو لضم فكيتور أوسيمين، ولكن الأمور لم تتم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي لم يجر محادثات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن رونالدو، بل كانت المفاوضات مع وكيله خورخي مينديز.

وكان رونالدو يرغب في الانتقال إلى نابولي خاصة أن الفريق الإيطالي سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي كان يطمح له اللاعب البرتغالي.

وارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي المنتهي، مثل تشيلسي وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، ولكن في النهاية انتهى سوق الانتقالات ببقاء اللاعب البرتغالي في صفوف اليونايتد.

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