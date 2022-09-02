رد فعل مبابي بعد ادعاءات استخدام بوغبا لأعمال «السحر» ضده

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، للتأكد من صحة المعلومات التي أفصح عنها شقيق مواطنه بول بوغبا، بخصوص استعانة الأخير بساحر للقيام بأعمال سحر ضده.

وكان ماتياس بوغبا شقيق لاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا، قال إن الأخير استخدم السحر ضد مبابي، في محاولة لإصابته وإلحاق الضرر به.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي يواصل محاولاته لمعرفة ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، مشيرة إلى أنه حال ثبوت صحته سيتخذ الإجراءات القانونية ضد بوغبا.

ولم يصرح مبابي حول الأمر حتى الآن، لكنه كلف المقربين منه بمتابعة الأمر وذلك حسبما أشارت الصحيفة الفرنسية.

ومن جانبه نفى بول بوغبا الأمر للمحققين الفرنسيين الذين يتابعون عملية ابتزازه من جانب شقيقه.

وكان بعض أصدقاء الطفولة لبوغبا منهم شقيقه قاموا بابتزازه خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي ترتب عليه دفع اللاعب مبلغ 100 ألف يورو لهم، من أجل التوقف عن ترويج الشائعات ضده، ولكن بعد استمرارهم وعدم الاكتفاء بالمبلغ، اضطر لإبلاغ السلطات المختصة في فرنسا وإيطاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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