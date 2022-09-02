الجزائري آدم وناس من نابولي إلى ليل بعقد لعامين

المصدر: أ ف ب

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انتقل لاعب الوسط الدولي الجزائري آدم وناس من نابولي الإيطالي الى ليل الفرنسي بعقد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث، وفق ما أعلن الأخير أمس الخميس.

وسيعود ابن الـ25 عاماً، المتوج بكأس الأمم الإفريقية مع الجزائر العام 2019، الى الدوري الفرنسي، حيث تأسس كروياً مع بوردو قبل أن يلعب مع نيس موسم 2019-2020 على سبيل الإعارة من نابولي.

وعلق الجزائري، الذي انضم لنابولي في صيف 2017 لكنه أمضى موسماً كاملاً معاراً لنيس ثم نصف موسم مع كل من كارلياري وكروتوني، على انضمامه لليل بالقول "كل العالم في أوروبا يعرفون أن ليل هو أحد أكبر الأندية في فرنسا وهم يلعبون كرة تروق لي. يستحوذون كثيراً على الكرة وهذا الأمر أغراني".

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