سيتي يضم أكانجي من دورتموند

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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تعاقد مانشستر سيتي مع المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي لمدة خمس سنوات قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، وفق ما أعلن بطل إنجلترا أمس.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي «يصل قلب الدفاع البالغ 27 عاماً بصفقة لمدة خمس سنوات حتى 2027» والتي قدّرتها الصحافة الانجليزية بقرابة 20 مليون يورو. وسيجتمع أكانجي مع زميله السابق في دورتموند المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند الذي يقدم بداية مذهلة في الدوري الممتاز مسجلاً تسعة أهداف في أول خمس مباريات.

وقال في حديث مع الموقع الرسمي للنادي «كان سيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا في المواسم الأخيرة.

من الممتع مشاهدتهم، يلعبون كرة قدم مثيرة وينافسون على الألقاب في كل عام، لذا المجيء إلى هنا هو خطوة مثالية في مسيرتي».

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