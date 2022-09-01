زيدان يلتحق بـ "إيبار"

المصدر: أ ف ب

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التحق الحارس الفرنسي لوكا زيدان، نجل بطل مونديال 1998 ونجم ريال مدريد ومدربه السابق زين الدين، بالدرجة الثانية الإسبانية لكرة القدم من أجل الدفاع عن مرمى إيبار بعقد لموسمين، وفق ما أعلن الأخير اليوم الخميس.

وكان الحارس البالغ 24 عاماً من دون نادٍ منذ انتهاء عقده مع رايو فايكانو في الأول من يونيو.

وبات زيدان عاشر لاعب جديد ينضم لإيبار هذا الصيف ضمن مسعى الفريق للعودة الى الدرجة الأولى، التي غادرها نهاية موسم 2020-2021.

وسبق لزيدان، الذي بدأ مشواره الكروي مع ريال مدريد وخاض معه مشاركته الأولى في دوري الأضواء نهاية موسم 2017-2018، أن ساهم في صعود فريق آخر الى الدرجة الأولى الإسبانية هو فايكانو في 2021.

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