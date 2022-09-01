التكنولوجيا سر تفوق ريال مدريد على منافسيه في الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استغل نادي ريال مدريد الإسباني، سلاح التكنولوجيا للتفوق على منافسيه وحسم بعض المباريات المعقدة، عن طريق استغلال تنفيذ الركلات الحرة في لقاءاته الرسمية.

ولجأ ريال مدريد لتطبيق تقنية مميزة في تدريبات الفريق الأول، بهدف تدريب لاعبيه جيداً على تسديد الركلات بشكل دقيق.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، فيديو يكشف عن تقنيته في التدريبات التي تحاكي الحائط الذكي (الجدار البشري)، وهو ما يمثل ثورة على صعيد أداء تنفيذ لاعبيه للركلات الحرة المباشرة.

وأكد ريال مدريد أن الحائط الإلكتروني لا يقتصر على عملية القفز العشوائي عند تسديد الركلات الحرة، ولكن تتم الآلية من خلال قاعدة بيانات يتم إدخالها لدراسة الفريق المنافس بأطوال لاعبيه وكيفية قفزهم في حائط الصد، لتتم محاكاة أقرب إلى الواقع للأداء المتوقع لحائط صد أي من الفرق المنافسة بعينها.

وجنى ريال مدريد ثمار هذه التقنية مؤخراً بعدما نجح النمساوي دافيد ألابا في التسجيل أمام ألميريا بالجولة الأولى من الليغا التي انتهت 1/2 لصالح فريقه، كما نجح نجم الميرنغي كريم بنزيما في تسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة للمرة الأولى في مسيرته خلال المباراة الماضية أمام إسبانيول التي حسمت للريال 1/3.

يذكر أن ريال مدريد ليس أول من استخدم هذه التقنية، حيث سبق ولجأ لها ليون الفرنسي وآيندهوفن الهولندي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنغي.

ويتصدر ريال مدريد وريال بيتيس جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط لكل منهما.

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