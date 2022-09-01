قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات.. رونالدو بطل مفاجآت اللحظات الأخيرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مازال الغموض يحوم حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، مع ناديه الإنجليزي، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إنجليزية، أن نادي ميلان الإيطالي تقدم بعرض للتعاقد مع رونالدو بعدما أبدى اللاعب البرتغالي رغبة في الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر، بسبب فشل فريقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بخلاف خصم 25% من راتبه، وكذلك سوء نتائج الفريق، واعتراضه على مستويات بعض زملائه، وعدم مشاركته أساسياً في المباريات.

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" الإنجليزية، فإن نادي ميلان الإيطالي تقدم بعرض للتعاقد مع رونالدو، مشيرة إلى أنه حال انتقال البرتغالي رفائيل لياو مهاجم ميلان إلى تشيلسي في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، فإن الروسونيري سينهي صفقة شراء رونالدو.

وأشار التقرير إلى أن ميلان قد يمثل الخيار الأفضل لرونالدو هذا الصيف حال الرحيل عن الشياطين الحُمر.

وارتبط اسم رونالدو خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى نادي نابولي، قبل أن يؤكد مسؤولو النادي الإيطالي أنه لا يوجد أي عرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، في تصريحات خلال الساعات الماضية، استمرار رونالدو مع فريقه في الموسم الحالي.

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