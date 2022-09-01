بعد أوباميانغ.. العصابات الإجرامية تستهدف منزل نجم ريال مدريد لسرقته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات الماضية، محاولة من العصابات الإجرامية في إسبانيا، لاقتحام منزل داني كارفاخال نجم ريال مدريد، لسرقته.

وبحسب صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، فكانت هناك محاولة اعتداء على منزل داني كارفاخال، بعدما حاول شخصان مسلحان بقضبان حديدية دخول المنزل.

وأضافت الصحيفة، أن كاميرات المراقبة رصدتهما مما أحبط نواياهما وغادرا، مشيرة إلى أنه خلال وقت محاولة اقتحامهما المنزل لم يكن كارفاخال موجوداً.

يذكر أن هذه المحاولة تأتي بعد أيام قليلة من حادث السطو المسلح الذي تعرض له الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم برشلونة وعائلته، وأسفر عنه تعرض اللاعب لضربات أدت إلى إصابته بكسر في الفك.

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