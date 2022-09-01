محطماً رقم أجويرو.. إنجاز تاريخي لهالاند بعد «الهاتريك»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كتب النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في إحراز ثلاثة أهداف خلال مباراة نوتينغهام فورست الأخيرة بالجولة الخامسة من عمر البريميرليغ، للمرة الثانية على التوالي.

وجاءت أهداف هالاند خلال أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام في الدقائق 12 و23 و38.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 9 أهداف خلال أول 5 جولات في المسابقة، متجاوزاً ميكي كوين وسيرخيو أغويرو (كلاهما سجل 8 أهداف).

وكان هالاند سجل ثلاثية أيضاً أمام كريستال بالاس في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، السبت الماضي.

واهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الخميس، بتسجيل هالاند للهاتريك الثاني على التوالي، حيث كتبت صحيفة "ديلي ستار": "من أجل الهاتريك التالي له.. ماكينة أهداف السيتي لا يمكن إيقافه"، في إشارة إلى هالاند، أما صحيفة "الجارديان" فعنونت: "هالاند لن يتم إيقافه"، وعلقت "ديلي ميل": "الماكينة.. هالاند يسجل هاتريك لمباراتين متتاليتين.. يسجل 9 أهداف في 5 مباريات.. بمعدل هدف كل 44 دقيقة وهدف كل 11 لمسة"، فيما كتبت "ديلي إكسبريس": "هاتريك آخر".

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