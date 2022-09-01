سان جرمان يستعيد نغمة الانتصارات على حساب تولوز بثلاثية

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استعاد باريس سان جرمان نغمة الانتصارات بعد تعثره أمام موناكو 1-1 قبل ثلاثة أيام، فعاد بالفوز من أرض تولوز بثلاثية نظيفة، في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ومرة جديدة لعب الثلاثي المرعب المؤلف من الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي دورا كبير في فوز فريقهم لان الاول قام بتمريرتين حاسمتين في حين سجل نيمار ومبابي هدفا لكل منهما.

وجاء العرض الهجومي القوي قبل اسبوع من بداية مشوار فريق العاصمة الفرنسية في مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يلتقي يوفنتوس في مباراة قوية على ملعب بارك دي برانس.

وبعد ان صمد دفاع تولوز نحو نصف ساعة نجح نيمار في كسر مصيدة التسلل اثر تمريرة من ميسي ليسجل هدف السبق (38) رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم والى 109 في صفوف باريس سان جرمان ليعادل البرتغالي بدرو باوليتا رابع افضل هداف في تاريخ سان جرمان وراء الاوروغوياني ادينسون كافاني (200) ومبابي (175) والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش (156).

وفي مطلع الشوط الثاني نجح مبابي في اضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع من ميسي الذي مرر كرة على طبق من ذهاب لمهاجم منتخب فرنسا ليتابعها داخل الشباك (50).

ورد القائم والعارضة ثلاث كرات لمبابي ومن احداها ارتدت الكرة أمام الظهير الايسر الاسباني خوان ترنات الذي أعادها إلى الشباك.

يذكر ان الثلاثي الهجومي سجل 18 هدفا لسان جرمان هذا الموسم من اصل 21.

وبقي سان جرمان في المركز الاول برصيد 13 نقطة.

واستمر مرسيليا في مطاردة سان جرمان بفوزه الصعب على كليرمون بهدف نظيف سجله باب الحسن غيي في الدقيقة 49.

وأضاع مهاجم مرسيليا التشيلي ألكسيس سانشيس الوافد حديثاً إلى صفوفه ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

ليون يتابع انطلاقته القوية

وتابع ليون انطلاقته القوية للموسم الجديد بتحقيق فوزه الثالث في أربع مباريات على حساب أوكسير الصاعد حديثاً إلى الدرجة الاولى 2-1 الأربعاء.

ورفع ليون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع من 4 مباريات ويملك مباراة مؤجلة.

وخسر ليون الذي احتفل مدربه الهولندي بيتر بوس بمرور عام على توليه مهمة الإشراف على الفريق جهود لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا لصالح وست هام اللندني خلال الأيام الأخيرة، لكن مواطنه تيتي يتألق في بداية هذا الموسم بعدما افتتح له التسجيل بعد مرور 29 دقيقة، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، قبل أن يضيف الكاميروني كارل توكو إيكامبي الثاني (72).

ورد أوكسير بهدف شرفي في الدقيقة 80 بواسطة اوتريه.

في المقابل، مني موناكو بخسارة مؤلمة على أرضه أمام تروا 2-4 في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 إثر طرد مدافعه التشيلياني غييرمو ماريبان الذي افتتح له التسجيل بعد مرور 10 دقائق، قبل أن يعادل فلوريان تارديو لتروا (22 من ركلة جزاء).

واستغل تروا النقص العددي في صفوف منافسه ليضيف الهدف الثاني عبر ويلسون اودوبير (45+3) وماما بالده (48).

رد موناكو عن طريق يوسف فوفانا (63) لكن يوان سالمييه حسم النتيجة نهائياً لصالح تروا بتسجيله الهدف الرابع لفريقه (78).

وصعد مونبلييه إلى المركز الخامس بفوزه على أجاكسيو بهدفين في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق في الشوط الأول.

وتنفس ليل الصعداء بفوزه خارج ملعبه على ليل 2-1. سجل للفائز الجزائري اندي ديلور (22 من ركلة جزاء) والعاجي نيكولا بيبي (29 من ركلة جزاء)، بعد ان تقدم ليل بهدف لجوناثان بامبا (19).

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