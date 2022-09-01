بعد مهرجان الـ9 أهداف.. ليفربول يفوز بصعوبة على نيوكاسل

المصدر: وكالات

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حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث افتتح أليكسندر إيساك التسجيل لفريق نيوكاسل في الدقيقة 38، ونجح روبرتو فيرمينو في إدراك التعادل لليفربول في الدقيقة 61 قبل أن يضيف فابيو كارفالهو هدف التقدم في الدقيقة 8+90:

وأصبح ليفربول، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة خلال الموسم الحالي، في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، ليؤكد إنهاءه بدايته المتعثرة في البطولة هذا الموسم، التي شهدت تعادله في مباراتين وخسارته في لقاء وحيد خلال مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقدم نيوكاسل بهدف مباغت حمل توقيع السويدي أليكسندر إيساك في الدقيقة 38، قبل أن يقلب ليفربول الطاولة على منافسه في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف التعادل في الدقيقة 61.

ومنح كارفاليو النقاط الثلاث لليفربول في الوقت القاتل، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، الذي كان مقدرا بخمس دقائق من حكم المباراة.

وضمن منافسة الجولة الخامسة أضاع توتنهام هوتسبير نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل 1 / 1 مع مضيفه وست هام يونايتد.

ورفع توتنهام رصيده إلى 11نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة ، في حين ارتفع رصيد وست هام إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم توتنهام بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل الألماني ثيلو كيرير، مدافع وست هام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34، غير أن التشيكي توماس سوسيك منح التعادل لوست هام، عقب تسجيله هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 55.

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