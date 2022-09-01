أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة بثنائية في مرمى فيلا

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سجل جابرييل جيسوس هدفا وأضاف جابرييل مارتينيلي هدفا قرب النهاية ليفوز أرسنال 2-1 على أستون فيلا ويحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وهز اللاعبان البرازيليان الشباك بواقع هدف في كل شوط ليخرج أرسنال بفوز مستحق ويرفع رصيده إلى 15 نقطة من أول خمس مباريات.

وافتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة 31 وأحرز مارتينيلي هدف الانتصار في الدقيقة 77 وبعد ثلاث دقائق من نجاح فيلا في إدراك التعادل بواسطة دوجلاس لويز من ركلة ركنية مباشرة.

وهذه الخسارة الرابعة لفيلا في خمس مباريات لتزداد الضغوط بالتالي على المدرب ستيفن جيرارد.

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