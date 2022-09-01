ماكينة أهداف مع السيتي..هالاند يحطم الأرقام القياسية في "البريمير ليغ"

المصدر: وكالات

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واصل النرويجي إيرلينج هالاند توهجه مع مانشستر سيتي، بعدما أحرز 3 أهداف (هاتريك)، قاد بها الفريق السماوي للتغلب 6 / صفر على ضيفه نوتينجهام فورست.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في المركز الثاني في حين توقف رصيد نوتينجهام، العائد للمسابقة مجددا بعد فترة طويلة قضاها في الدرجات الأدنى، عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقمص هالاند، المنتقل لسيتي هذا الصيف قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الأهداف الثلاثة الأولى لأصحاب الأرض في الدقائق 12 و23 و38 على الترتيب، ليحرز ثلاثيته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند سبق له تسجيل (هاتريك) خلال فوز مانشستر سيتي 4 / 2 على ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الماضية.

وأحكم هالاند قبضته على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في مبارياته الخمس الأولى في مسيرته بالبطولة العريقة.

وأضاف البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 50، فيما تكفل الأرجنتيني جوليان ألفاريز بإحراز الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 65 و87 على الترتيب.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أحرز إيرلينج هالاند 9 أهداف في شهر أغسطس ضمن منافسات "البريمير ليغ" ليحطم بذلك رقم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل 8 أهداف خلال 26 مباراة.

كما أصبح النجم النرويجي أول لاعب يسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات له بالدوري، محطما بذلك الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه اللاعبان المعتزلان الإنجليزي ميكي كوين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة مانشستر سيتي السابق، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وأحرز هالاند (22 عاما) الثلاثية الثانية "هاتريك" له على التوالي، بعد ثلاثيته في مرمى كريستال بالاس (4-2) يوم البست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم النرويجي ثنائية في شباك مضيفه وست هام يونايتد (2-0) في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثاني لاعب بسجيل هدفين في مباراته الأولى بقميص مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبقه إلى ذلك مهاجمه السابق سيرخيو أغويرو في أغسطس عام 2011، وذلك بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات،.

وأضافت الشبكة، أن النجم النرويجي بات ثاني لاعب أيضا في تاريخ "البريميرليغ"، يحصل على ركلة جزاء وينفذها بنفسه بنجاح في مباراته الاولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فعل البرازيلي ألكسندر باتو الأمر نفسه مع تشيلسي أمام أستون فيلا، في أبريل 2016.

وانتقل إيرلينغ هالاند (22 عاما) إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من بوروسيا دورتموند، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

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