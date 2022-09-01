رونالدو باقٍ في مانشستر يونايتد

المصدر: لندن - أ ف ب

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أكد الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأنه يعول على نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم، مؤكداً بقاء الأخير في صفوفه وذلك قبل ساعات من إقفال باب الانتقالات الصيفية الذي يغلق مساء اليوم.

وقال تن هاغ في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لمضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لدى سؤاله عما إذا كان رونالدو سيدافع عن ألوان الفريق خلال الموسم الحالي «الأمر واضح بالتأكيد، نحن في حاجة إلى لاعبين من نوعية عالية».

وأضاف «نحن في حاجة إلى مهاجمين أكثر لتغطية المشاركة في جميع المباريات والمحافظة على الاستقرار، هذا ما نتطلع إليه، فمن الآن وصاعداً سنخوض 3 مباريات كل ثلاثة أيام».

وتابع «نحتاج إلى لاعبين إضافيين في خط الهجوم. المهاجمون يتعبون بطريقة أسرع، يتعين عليهم الركض مع قوة أكبر».

وأوضح «بالنسبة إلى هذه النافذة من الانتقالات لقد انتهينا (من إتمام الصفقات)، سنلعب بهذه المجموعة الحالية من الآن وحتى يناير المقبل على الأقل (تاريخ فتح باب الانتقالات الشتوية)».

وأعرب رونالدو (37 عاماً) عن رغبته في الانتقال إلى ناد آخر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مانشستر يونايتد سيخوض غمار الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، لكنه لم يتلق أي عروض جيدة من أي من أندية النخبة في القارة. وأشارت تقارير إلى إمكانية تعاقده مع ناديه السابق سبورتينغ البرتغالي أو نابولي الإيطالي أو مرسيليا الفرنسي، لكن الأمور لم تصل إلى خواتيمها.

ويتصدر رونالدو ترتيب الهدافين في دوري الأبطال متقدماً بفارق 15 هدفاً عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان.

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