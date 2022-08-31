"الطائر الأحمر" يستحوذ على ميلان الإيطالي

المصدر: البيان

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أصبح نجم كرة السلة ليبرون جيمس، أحد الملاك الجدد لنادي أي سي ميلان الإيطالي، أحد أعرق الأندية بالعالم.

وأعلن نادي أي سي ميلان الإيطالي، الأربعاء، أن صندوق الاستثمارت الأميركي "ريد بيرد" أكمل صفقة الاستحواذ على بطل إيطاليا من منافسه الأميركي الآخر "إليوت مانجمنت"، مقابل 1.3 مليار دولار، حسب "سكاي نيوز عربية".

ومن بين المستثمرين المشاركين بحصص مختلفة مع "ريد بيرد"، نجم السلة الأميركي ليبرون جيمس، وفقاً لمصادر عدة.

وهذا الاستحواذ الرياضي الثاني لجيمس بعد إعلان امتلاكه نسبة 2 بالمئة في نادي ليفربول الإنجليزي، قبل 10 أعوام، والتي تحولت إلى ربح بقيمة 95 مليون دولار.

وقال نادي أي سي ميلان، في بيان، إن نادي نيويورك يانكيز العريق في دوري البيسبول الأميركي سيكون لديه أيضاً "حصة صغيرة" في ميلان، من خلال مالكه شركة "يانكي غلوبال إنتربرايزس".

وقال مؤسّس "ريد بيرد"، رجل الأعمال الأمريكي الإيطالي الأصل جيري كاردينالي، في البيان: "سندعم لاعبينا ومدربينا وطاقمنا الموهوبين لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

وتابع: "نتطلع إلى الاستفادة من شبكتنا الرياضية والإعلامية حول العالم، وخبراتنا التحليلية، وسجلنا الحافل في تطوير الملاعب الرياضية وفي مجال الضيافة لتحقيق هدف واحد، هو الحفاظ على مكانة ميلان في قمة كرة القدم الأوروبية والعالمية".

يأتي استحواذ ريدبيرد على ميلان بعد أن اشترى حصة صغيرة العام الماضي في مجموعة "فنواي سبورتس" المالكة لليفربول الإنجليزي وفريق بوسطن ريد سوكس في دوري البيسبول الأمريكي، وفي عام 2020 استحوذ على 85% من أسهم نادي تولوز الذي عاد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى الفرنسية في كرة القدم.

واستحوذ إليوت على ميلان في عام 2018 عندما لم يتمكن رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ من سداد قرض كان قد اقتاده عندما اشترى النادي من سيلفيو بيرلوسكوني في عام 2017.

امتلك رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق بيرلوسكوني النادي منذ عام 1986 وجعل ميلان خلال ثلاثة عقود قوة ضاربة في كرة القدم الأوروبية والعالمية، وتوّج بطلاً لأوروبا خمس مرات بين عامي 1989 و2007.

وعانى ميلان من مشاكل مالية وأداء دون المستوى على أرض الملعب بعد فوزه بالدوري في 2011، قبل أن يعود تدريجياً ويحقق اللقب الموسم الماضي.

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