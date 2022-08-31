أبرزهم صلاح.. نجوم غائبة عن كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، ثاني أغلى لاعب في العالم (90 مليون يورو) يغيب عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، في حين أن اللاعب الأعلى قيمة تسويقية بين الغائبين هو النرويجي آرلينغ هالاند (150 مليون يورو).

وأبرز موقع إحصائيات كرة القدم العالمي "ترانسفير ماركت"، اللاعبين الذين لم تتأهل دولهم لبطولة كأس العالم 2022 حسب قيمتهم التسويقية التي لا تقل عن 20 مليون يورو، أو تزيد عن 15 مليون يورو، وكان بينهم لاعب خط وسط انتر ميلان نيكولو باريلا (70 مليون يورو)، ولاعب يوفنتوس فيديريكو كييزالا (65 مليون يورو).

وبعد إقصاء السويد أمام بولندا في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، دخل المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش قائمة أبرز نجوم كرة القدم الغائبين عن المونديال، رغم أن قيمته التسويقية تبلغ 3 مليون يورو فقط لكن إحصاءاته الرائعة ونجوميته الكبيرة كانت سبباً كافياً لوضع المهاجم السويدي ضمن قائمة الموقع العالمي.

وجاءت القائمة الكاملة المكونة من 11 نجماً غائبين عن نهائيات كأس العالم 2022، كالتالي:

آرلينغ هالاند - 150 مليون يورو

محمد صلاح - 90 مليون يورو

نيكولو باريلا - 70 مليون يورو

میلان شكرينيار - 65 مليون يورو

فيديريكو كييزا - 65 مليون يورو

ويلفريد نديدي - 60 مليون يورو

أليساندرو باستوني - 60 مليون يورو

ديفيد ألابا - 55 مليون يورو

جيانلويجي دوناروما - 50 مليون يورو

ماركو فيراتي - 50 مليون يورو

زلاتان ابراهيموفيتش - 3 مليون يورو

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز