إصابة بالغة.. مستقبل مجهول للاعب برشلونة بسبب مافيا السطو المسلح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصيب الغابوني إميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة، بإصابة بالغة في أعقاب السطو المسلح الذي تعرض له منزل اللاعب، قبل أربعة أيام.

وكانت مجموعة من اللصوص يرتدون أقنعة، اقتحموا منزل أوباميانغ بعد منتصف ليل الأحد الماضي، ووجهوا الأسلحة صوب مهاجم برشلونة واعتدوا عليه جسدياً وكذلك شريكته، لفتح الخزانة وسرقة المجوهرات والأموال، بحسب صحيفة "إلبايس" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن اللصوص ربطوا أوباميانغ وطرحوه أرضاً لمدة تقترب من الساعة، مشيرة إلى أن أحدهم كان يتحدث الإيطالية.

وقال ديفيد أورنستين الصحفي بجريدة "ذا أثلتيك"، أن أوباميانغ أصيب بإصابة بالغة أثر السطو المسلح الذي تعرض له، جاءت عبارة عن كسر في الفك.

وأكد أورنستين أن مفاوضات رحيل أورنستين إلى تشيلسي قد تواجه أزمة بعد إصابة اللاعب بكسر في الفك، مشيراً إلى أن المحادثات بين تشيلسي وبرشلونة مستمرة بشأن أوباميانغ، ولكنها أصبحت معقدة في ظل إصابة اللاعب التي ستتسبب في غيابه لعدة أسابيع عن الملاعب.

وأضاف أورنستين أنه سيتحدد ما إذا كان أوباميانغ يحتاج إلى التدخل الجراحي أم لا.

فيما قال الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو، إن أوباميانغ سيغيب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع بسبب إصابته بكسر في الفك.

ويعتبر أوباميانغ هو ثاني لاعب من برشلونة يقع ضحية عمل إجرامي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تعرض مؤخراً زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي لسرقة ساعته الفاخرة في بلدية سانت جوان ديسبي، ولكن الشرطة استعادت الساعة على الفور وألقت القبض على اللص.

يذكر أن اسم أوباميانغ ارتبط بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة الحالية، في ظل اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد بضمه قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

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