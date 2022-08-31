غوارديولا يحذر من عدم قدرة سيتي على العودة في النتيجة كل مرة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الثلاثاء أن العودة المتكررة من تأخر في النتيجة ليست طريقة للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

تحتم على حامل اللقب العودة من تأخر 3-1 أمام مضيفه نيوكاسل في المرحلة الثالثة للخروج بالتعادل، وقلب تأخره 2-صفر أمام ضيفه كريستال بالاس الى فوز 4-2 الاسبوع الماضي بفضل ثلاثية نجمه النروجي إرلينغ هالاند.

قال غوارديولا على هامش المباراة ضد ضيفه نوتنغهام فوريست الاربعاء "علينا محاولة تجنّب ذلك. من جهة هو أمر جيد لأنه في الماضي، عندما كنا متأخرين، العودة كانت صعبة دائمًا. أثبتنا الموسم الماضي وهذا الموسم أنه يمكننا القيام بذلك (العودة) ولكن علينا أن نحاول تجنبه قدر الإمكان".

وتابع "علينا إدارة هذه المسألة. إنها محفوفة بالمخاطر. ذات يوم لن نتمكن من العودة".

وسئل غوارديولا عما إذا كان سيتي يستقبل المزيد من الأهداف لأنهم أصبحوا فريقًا ذات طابع هجومي أكبر هذا الموسم مع وصول هالاند، فأجاب: "العكس تمامًا، كلما كنت بعيدًا عن مرماك فأنت أكثر أمانًا".

وتابع "لقد أثبتنا ذلك خلال ست سنوات، تلقينا عددًا قليلاً من الأهداف عندما لعبنا بهذه الطريقة في طريقنا الى لقب الدوري. سنقوم بتعديلات، إنه أمر طبيعي في هذه الفترة (...) لا يمكنك دائمًا تسجيل أربعة أو خمسة أهداف للفوز بمباراة على فترة طويلة. يجب أن نكون أفضل".

يحتل سيتي المركز الثاني في الدوري خلف أرسنال بعد ثلاثة انتصارات وتعادل من أول أربع مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز