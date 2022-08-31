"صلعة" انفاتينو تجذب لاعبات البرازيل في مونديال السيدات.."فيديو"

المصدر: البيان

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تعرض رئيس الفيفا جياني انفاتينو لموقف طريف أثناء حفل توزيع الميداليات بمباراة المركز الثالث بمونديال الناشئات، ولامست بعض اللاعبات البرازيليات صلعة انفاتينو التي يبدو أنها أثارت استغرابهن"، في مقطع فيديو طريف التقطته اسكاي نيوز عربية.

ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقيادة انفاتينو إلى اطلاق مونديال قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وأشار رئيس الفيفا في تصريحات سابقة إلى أن 2 مليون مشجع سيحضرون ويستمتعون وسيكون كما لو أن طفلا يذهب إلى ديزنى لاند لأول مرة".

وتابع إنفانتينو، "المنظمون يبذلون أقصى جهدهم، ولدى ثقة كبيرة فى نجاح كأس العالم قطر2022 ، وسيمثل تجربة فريدة للجماهير، والأمن سيكون مشدداً للغاية فى مونديال 2022، سيكون احتفالاً شاملاً وفريداً بعكس البطولات الأخرى".

وأعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2022 فى وقت سابق أنه تم بيع 2.5 مليون تذكرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم التى ستقام فى الشرق الأوسط والعالم العربي خلال الفترة 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

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