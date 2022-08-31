جرذان في "الكامب نو"!.. فيديو

المصدر: البيان

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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر تجول الجرذان في سقف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" خلال مباراة برشلونة وضيفه بلد الوليد التي أنتهت (4-0) يوم الأحد الماضي، ما أثار غضب واستياء جماهير النادي الكتالوني، وأفرز تعليقات ساخرة ومحرجة لإدارة الفريق. حول مستوى وخدمات النظافة في الملعب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذه الظاهرة في ملعب نادي برشلونة، حيث تكرر الأمر قبل نحو 3 أسابيع، عندما استضاف فريق برشلونة نادي بوماس المكسيكي (6-0) خلال المباراة التي جمعتهما يوم 7 أغسطس الجاري، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن مسابقة كأس خوان جامبر، بحسب "سبوتنيك".

وعلى الرغم من أن جماهير برشلونة خرجت سعيدة بالنتيجة والأداء، لكنها بدت غير سعيدة بحالة الملعب الذي ظهرت فيه الجرذان لأول مرة، قبل أن يتكرر الأمر في مباراة بلد الوليد.

وكان موقع "libertaddigital" الإسباني، قد دق ناقوس الخطر حتى قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري، حيث أكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد مستوى وخدمات النظافة في استاد "كامب نو".

وأضاف: "من شأن هذا الفيديو أن يثير إزعاج شركة سبوتيفاي، الراعي الجديد لنادي برشلونة، والتي تم تغيير الملعب على اسمها".

وأوضح الموقع: "بالتأكيد لن تحب سبوتيفاي هذا النوع من الدعاية السلبية، والواضح أن برشلونة بحاجة إلى التطور في مجالات أخرى، وليس فقط على الصعيد الرياضي عبر إبرام تعاقدات مثل ليفاندوفيسكي".

وتطرق الموقع إلى رد فعل جماهير برشلونة، التي صدمت من حال ملعبهم، فضلا عن استياء أنصار الفريق الضيف، الذين حضروا إلى "كامب نو" للمرة الأولى.

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